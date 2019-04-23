На российских прилавках перед Пасхой не нашли высококачественных яиц

Хотя вся проверенная продукция признана безопасной. Не найдено бактерий группы кишечной палочки, повышенного количества микроорганизмов и тяжёлых металлов.

Эксперты "Роскачества" в преддверии Пасхи подвели итоги исследования яиц 38 торговых марок и рассказали об отсутствии в них тяжёлых металлов, пестицидов и антибиотиков.

Специалисты проверяли куриные столовые яйца высшей и отборной категорий по 35 показателям качества и безопасности. Яйца исследовали на прочность, роняя пакеты с упаковками с высоты 30 сантиметров. Как правило, меньше разбитых яиц было в картонных упаковках.

— Некоторые яйца оказались настолько "стальными", что полностью сохранили свой первозданный вид, — сказано в сообщении "Роскачества".

По результатам исследования специалисты не выявили высококачественных яиц, которые соответствовали бы повышенным требованиям. Эксперты не нашли яиц, в которых в оптимальном количестве содержались бы омега-3 и омега-6.

В целом все яйца были признаны безопасными как снаружи, так и внутри — в них не нашли бактерий группы кишечной палочки, повышенного количества микроорганизмов и тяжёлых металлов.

Ранее эксперты Роспотребнадзора объяснили, зачем нужно мыть куриные яйца, а в "Росконтроле" рассказали, какие из них не стоит покупать к Пасхе.