ФБР рассекретило документы о "бегстве" Гитлера в Аргентину

ФБР рассекретило документы, из которых следует, что рассматривалась версия, согласно которой Адольф Гитлер вовсе не покончил с собой 30 апреля 1945 года, а сбежал со своими приближёнными в Аргентину на подлодке.
О такой версии в штаб-квартиру сообщал один из агентов. По предварительной информации, указанной в документах, фюрер якобы мог совершить побег через пять месяцев после даты его предполагаемого самоубийства. А в Аргентине шесть высокопоставленных чиновников якобы дали убежище Гитлеру — ранчо в южной части Анд.
Также в документе упоминаются 50 приближённых нацистского лидера и членов их семей, которые будто бежали вместе с ним. Предполагается, что во время побега Гитлер был измождён и болен.
Однако после многочисленных проверок американское ведомство сочло документ недостоверным.
Ранее учёный заявил, что Гитлер и Ева Браун никогда не были сексуально близки.
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