ФБР рассекретило документы о "бегстве" Гитлера в Аргентину

Ведомство проверяло версию о том, что он с приближёнными перебрался на другой континент, где жил на ранчо в горах.

ФБР рассекретило документы, из которых следует, что рассматривалась версия, согласно которой Адольф Гитлер вовсе не покончил с собой 30 апреля 1945 года, а сбежал со своими приближёнными в Аргентину на подлодке.

О такой версии в штаб-квартиру сообщал один из агентов. По предварительной информации, указанной в документах, фюрер якобы мог совершить побег через пять месяцев после даты его предполагаемого самоубийства. А в Аргентине шесть высокопоставленных чиновников якобы дали убежище Гитлеру — ранчо в южной части Анд.

Также в документе упоминаются 50 приближённых нацистского лидера и членов их семей, которые будто бежали вместе с ним. Предполагается, что во время побега Гитлер был измождён и болен.

Однако после многочисленных проверок американское ведомство сочло документ недостоверным.

Ранее учёный заявил, что Гитлер и Ева Браун никогда не были сексуально близки.