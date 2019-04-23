Суд приговорил убийцу болгарской журналистки к 30 годам тюрьмы

Областной суд болгарского города Русе приговорил к 30 годам лишения свободы Северина Красимирова, который жестоко расправился с тележурналисткой Викторией Мариновой. Парень сам признал свою вину, сообщает Болгарское национальное телевидение.
— Сожалею. Виновен, — заявил Красимиров на суде.
Также Красимиров должен будет выплатить 300 тысяч болгарских левов (около 11 миллионов рублей).
Ужасное преступление было совершено в Болгарии осенью прошлого года. Тело изнасилованной и убитой девушки обнаружили в лесополосе на берегу Дуная. Расследование взяли на контроль генпрокурор и президент страны. Подозреваемого 1997 года рождения арестовали, когда он уже сбежал в Германию.
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