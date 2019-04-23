Москвичей предупредили, что в конце мая возможны ураганы

В конце мая и начале июня в Москве возможны ураганы и штормовые ветра. Они могут пройти по столичному региону из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики.

— Самый опасный период — это вторая половина мая — начало июня, — заявил агентству "Москва" заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

Он добавил, что в последние годы вероятность таких погодных явлений растёт. Более того, они становятся более интенсивными по силе.

— Обычно такие вторжения происходят на периферии циклонов. Сложно сказать, сколько таких циклонов пройдёт в мае, но если они пойдут, то, скорее, я бы сказал, что и вероятность возникновения, и интенсивность таких событий может быть выше, — пояснил климатолог.

Как уже сообщал Лайф, ураган обрушился на Москву 29 мая 2017 года. Жертвами шторма стали 15 человек.