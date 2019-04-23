Минск приостановил экспорт бензина и дизтоплива из-за проблем с нефтью из России

Решение было принято для обеспечения в полном объёме потребностей внутреннего рынка.

Минск на неопределённый срок приостановил экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии, обосновав решение поставками якобы некачественной нефти из России. Об этом сообщает БЕЛТА.

— На текущий момент [контрактные обязательства] приостановлены до решения вопроса с российской нефтью, — заявил замгендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

Отмечается, что решение о снижении объёма экспорта светлых нефтепродуктов принято для обеспечения в полном объёме потребностей внутреннего рынка. Ущерб от приостановки экспорта ещё не оценивали. Минск работает над тем, чтобы в рамках контрактов не последовало санкций.

Как ранее сообщал Лайф, концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт нефтепродуктов из-за некачественного сырья. Источник загрязнения был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба".

Позднее один из белорусских НПЗ сообщил о поломке дорогостоящего оборудования из-за якобы низкого качества российской нефти.