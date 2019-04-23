Опубликовано видео с возможным исполнителем теракта в Шри-Ланке

На кадрах видно, как мужчина заходит в церковь святого Себастьяна за несколько секунд до взрыва.

В Сети опубликовали видео, на котором виден возможный исполнитель одного из терактов в храме в Шри-Ланке за секунды до взрыва.

CCTV footage has emerged of a suspected suicide bomber entering St Sebastian's Church in Sri Lanka moments before an explosion.



More on this footage here: https://t.co/1bAcNa0LbH pic.twitter.com/aZgzgooqxI — Sky News (@SkyNews) April 23, 2019

На этих кадрах видно темноволосого мужчину с большим рюкзаком, который направляется по улице к храму святого Себастьяна. Следом он проходит в главное помещение церкви, где собрались люди перед молитвой. Затем раздаётся взрыв.

Напомним, в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. Позже было найдено ещё несколько невзорвавшихся бомб. Число жертв достигло 310 человек. По данным властей страны, ответственность за взрывы лежит на террористической организации "Джамаат ат-таухид аль-ватания".