Опубликовано видео с возможным исполнителем теракта в Шри-Ланке

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Опубликовано видео с возможным исполнителем теракта в Шри-Ланке

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На кадрах видно, как мужчина заходит в церковь святого Себастьяна за несколько секунд до взрыва.

В Сети опубликовали видео, на котором виден возможный исполнитель одного из терактов в храме в Шри-Ланке за секунды до взрыва.

На этих кадрах видно темноволосого мужчину с большим рюкзаком, который направляется по улице к храму святого Себастьяна. Следом он проходит в главное помещение церкви, где собрались люди перед молитвой. Затем раздаётся взрыв.

Напомним, в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. Позже было найдено ещё несколько невзорвавшихся бомб. Число жертв достигло 310 человек. По данным властей страны, ответственность за взрывы лежит на террористической организации "Джамаат ат-таухид аль-ватания".

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