Канадский хоккеист назвал месяц в России худшим в жизни

Спортсмен заключил контракт с омской командой на четыре месяца, но уже через месяц подался в бега.

Канадский хоккеист Байрон Дафо вспомнил, как в 2005 году ему поступило предложение стать вратарём омского "Авангарда". На тот момент он намеревался закончить свою карьеру. Но сумма гонорара была слишком заманчивая — миллион долларов чистыми за четыре месяца. Спортсмен не смог устоять.

— Я подписал контракт, 12 часов летел из Атланты до Москвы, потом ещё часа четыре до Сибири. Здравствуй, Омск. Это были худшие 30 дней моей жизни. Больше в Россию ни ногой, — поделился своими впечатлениями спортсмен в подкасте Spittin’ Chiclets .

По словам Дафо, первый день в России он жил в армейском бараке. Потом, когда во время матча он получил травму и попросил замену, его отказались отпускать с площадки. А поход к доктору вовсе напомнил фильм ужасов.

В итоге, получив первую зарплату, спортсмен улетел из России и решил больше никогда не возвращаться. Дафо обещал написать целую книгу о работе в Омске. По его словам, "там будут приключения в стиле Джеймса Бонда".

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