Лайф публикует первое видео из купейного вагона РЖД "из будущего"

Лайф публикует первое видео из вагона-купе, где есть холодильник, сейф, микроволновка, душ, кофемашина и скоростной Wi-Fi. Сегодня его официально презентуют РЖД.

Стоит отметить, что в этом вагоне пассажир самостоятельно сможет менять температуру воздуха, при необходимости открывать окна, в том числе и в коридоре. Кроме того, для удобства в коридорах установили вендинговые автоматы и аппараты с питьевой водой.

Планируется, что поставки таких вагонов осуществят до 2025 года.