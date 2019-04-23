Прямая трансляция: Экскурсия по новому купейному вагону РЖД

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Прямая трансляция: Экскурсия по новому купейному вагону РЖД

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На Рижском вокзале Москвы проходит презентация купейного вагона дальнего следования нового модельного ряда. Смотрим, как он будет выглядеть и чем отличаться от привычных версий.

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