Стало известно, когда в Москве зацветёт сакура

В честь этого для жителей и гостей столицы запланирована обширная программа, которая связана с японской культурой.

Жители Москвы смогут насладиться цветением сакуры в начале мая. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГПБУ "Мосприрода".

Сообщается, что 5 мая в 12:00 в Бирюлёвском дендропарке будет отмечаться праздник цветения сакуры ханами. Для гостей подготовлена обширная программа, связанная с японской культурой.

В свою очередь, директор филиала Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм отметил, что на подведомственной ему территории сакура зацветёт ещё раньше — в конце апреля.

По его словам, всё зависит от того, какая будет погода, но сейчас наблюдаются тёплые дни, поэтому дерево должно зацвести "по графику".

Напомним, что в "Аптекарском огороде" сакура со склонов Фудзиямы зацвела 3 мая.