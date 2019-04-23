Москаль стал третьим губернатором, решившим уйти после провала Порошенко

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Москаль стал третьим губернатором, решившим уйти после провала Порошенко

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Геннадий Москаль. Фото: © Закарпатская областная государственная администрация

Он написал заявление на имя действующего президента страны, попросив прекратить своё пребывание в отпуске и уволить.

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал в отставку. В заявлении говорится, что он решил уйти по собственному желанию.

Документ, датированный сегодняшним числом, глава Закарпатской ОГА подал действующему президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее Лайф писал, что о решении уйти в отставку после поражения Петра Порошенко во втором туре президентских выборов сообщили глава Львовской области Олег Синютка и глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко.

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