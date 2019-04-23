Украинский судья подал иск к Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Истец обвинил главу государства в бездействии, обосновав свою позицию тем, что Порошенко не издал указ о назначении его на должность судьи. Бездействие президента Украины лишило истца права на труд и доплаты за выслугу лет.
Дело будет рассматриваться в Кассационном административном суде Верховного суда Украины.
Ранее Лайф сообщал, что ведущий телеканала "1+1" Александр Дубинский подал иск с требованием запретить выезд за границу действующему президенту Украины Петру Порошенко.
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