У Сбербанка появился новый товарный знак "Сбер"

Получение прав на него позволит регистрировать любые товары и услуги с этим словом без предварительного оформления патента.

Сбербанк объявил о регистрации фирменного товарного знака "Сбер". Заявка была подана в октябре 2018 года, а товарный знак зарегистрировали 8 апреля. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные СПАРК.

Новый товарный знак позволит регистрировать любые комбинации, содержащие это слово, без отдельного оформления патента. Например, "Сберкот", "Сбертакси" или "Сбермульт".

По словам президента банка Германа Грефа, Сбербанк становится всё более технологической компанией, а не банком. Ранее он говорил, что организация может вообще отказаться от слова "банк", поскольку сейчас компания становится "экосистемой, охватывающей как можно больше сфер жизни клиента".

Греф также объяснил, что сейчас компания хочет поменять статус посредника на поставщика "конечных услуг".

Сейчас ПАО "Сбербанк" является крупнейшим транснациональным и универсальным банком России. Компания активно занимается развитием информационных технологий, имеет множество дочерних фирм в страховой, строительной, телекоммуникационной сферах. К лету банк планирует запустить новую услугу на российском рынке — снятие наличных в кассах супермаркета.