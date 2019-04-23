В профсоюзах здоровый образ жизни связали с высокой зарплатой

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что поддерживать здоровый образ жизни возможно только при высокой зарплате.
— Если у человека остаётся только три рубля после выплаты всех обязательных платежей и затрат на свою жизнь, на продукты питания и так далее, то тогда остаётся из здорового образа жизни только пиво и домино, — передаёт РИА "Новости" слова Шмакова.
Глава ФНПР уверен, что уровень дохода и следование здоровому образу жизни взаимосвязаны. Шмаков предложил повысить заработную плату россиянам, после этого появится и тяга к здоровому образу жизни.
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что у россиян сформировалась мода на ЗОЖ.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени