В профсоюзах здоровый образ жизни связали с высокой зарплатой

По мнению руководителя ФНПР, правильное питание и занятия спортом требуют много затрат.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что поддерживать здоровый образ жизни возможно только при высокой зарплате.

— Если у человека остаётся только три рубля после выплаты всех обязательных платежей и затрат на свою жизнь, на продукты питания и так далее, то тогда остаётся из здорового образа жизни только пиво и домино, — передаёт РИА "Новости" слова Шмакова.

Глава ФНПР уверен, что уровень дохода и следование здоровому образу жизни взаимосвязаны. Шмаков предложил повысить заработную плату россиянам, после этого появится и тяга к здоровому образу жизни.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что у россиян сформировалась мода на ЗОЖ.