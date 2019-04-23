Власти Шри-Ланки объяснили взрывы ответом на теракты в Новой Зеландии

В результате серии взрывов, произошедших в пасхальное воскресенье, погиб 321 человек, пострадал 521.

Власти Шри-Ланки считают, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавние теракты в новозеландском городе Крайстчерч. Об этом в ходе обращения к парламенту заявил министр обороны страны Руван Вийевардене.

— Предварительные расследования выявили, что произошедшее в Шри-Ланке было совершено как возмездие в ответ на теракты в Крайстчерче, — сказал министр.

По последним данным, в результате взрывов в Шри-Ланке погиб 321 человек, пострадал 521. В госпиталях остаются неопознанными тела 41 человека.

Напомним, в середине марта в результате стрельбы в двух мечетях в Крайстчерче погибло 50 человек, ещё 50 пострадало. Только спустя месяц после терактов в Новой Зеландии был снижен уровень угрозы безопасности.