Букмекеры ставят на Джона Сноу в "Игре престолов"

Маловероятными правителями Вестероса сейчас называют Короля Ночи, Тириона и Арью, а также Григора Клигана.

Букмекеры вовсю принимают ставки на ответы на главные вопросы сериала "Игра престолов". Ставки можно сделать на обладателя Железного трона, смерть героев и многие другие сюжетные повороты. Об этом сообщает Variety.

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Один из главных вопросов — кто получит Железный трон. Наибольшую вероятность в настоящий момент отдают Джону Сноу — на него принимают ставки с коэффициентом 3,25. По версии букмекеров, второе место у Брана — на Трёхглазого Ворона можно поставить с коэффициентом 3,75.

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Среди маловероятных правителей Вестероса в настоящий момент выделяют Короля Ночи (16), Тириона (16) и Арью (21). При этом самой невероятной кандидатурой стал Григор Клиган — коэффициент 151.

Также наиболее вероятно, по версии букмекеров, что погибнут Эурон Грейджой и Серсея. С меньшей вероятностью — Джон Сноу, Санса Старк и Арья Старк.