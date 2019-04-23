Севастополец получил 17 лет колонии за сбыт и контрабанду наркотиков с Украины

Запрещённые вещества для продажи доставлял друг осуждённого с территории соседнего государства.

48-летний житель Севастополя получил 17 лет колонии строгого режима за сбыт и контрабанду наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.

По данным суда, в 2017 году мужчина попросил своего знакомого с Украины перевезти через границу крупную партию марихуаны для продажи на территории Севастополя, но был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Наркотики он перевозил в бензобаке своего автомобиля.

— Из незаконного оборота изъяты наркотические средства на общую сумму около 10 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Позднее был задержан и организатор преступной схемы — во время обысков у него обнаружили ещё 0,5 кг каннабиса, 10 тысяч долларов, а также несколько доз амфетамина для личного употребления. Соучастнику с Украины назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Украины вырастил плантацию конопли почти на $500 тысяч "для кроликов".