Певица МакSим попала в серьёзное ДТП по дороге в аэропорт

Певица попала в серьёзное ДТП по дороге в аэропорт, когда торопилась на рейс, чтобы успеть на съёмки в Москву. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
— Мы надеялись на более быстрое восстановление, но, по прогнозам врачей, до 20-х чисел мая Марина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) будет находиться на реабилитации, — заявила её представительница.
Она добавила, что ближайшие концерты певицы перенесли на конец мая и начало июня.
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