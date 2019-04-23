Певица МакSим попала в серьёзное ДТП по дороге в аэропорт

Сейчас артистка находится в больнице. Как минимум известно, что она получила множественные гематомы.

Певица попала в серьёзное ДТП по дороге в аэропорт, когда торопилась на рейс, чтобы успеть на съёмки в Москву. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

— Мы надеялись на более быстрое восстановление, но, по прогнозам врачей, до 20-х чисел мая Марина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) будет находиться на реабилитации, — заявила её представительница.

Она добавила, что ближайшие концерты певицы перенесли на конец мая и начало июня.