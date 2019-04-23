Регионы второй волны без препятствий перешли на цифровое ТВ

Сейчас по всей стране уже около 50 миллионов человек живут без аналогового вещания.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин сообщил, что переход на цифровое телевидение в регионах второй волны, который состоялся 15 апреля, прошёл без помех.

— По итогам первых восьми дней можно сказать, что отключение аналогового вещания в 20 субъектах РФ состоялось. Оно прошло без каких бы то ни было проблем и потрясений, — передаёт РИА "Новости" слова Волина.

Сейчас по всей стране уже около 50 миллионов человек живут без аналогового телевизионного вещания.

Напомним, в 2019 году Россия завершает переход на цифровой телесигнал. Первым регионом, в котором отключили аналоговое ТВ, стала Тверская область. Переход на "цифру" здесь состоялся 3 декабря 2018 года. Позже, 11 февраля, к цифровому вещанию перешли ещё семь регионов, а 15 апреля аналоговое вещание отключили в 20 регионах второй волны, включая Москву и Московскую область. Третья волна начнётся 3 июня.