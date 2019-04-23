Мэр Тобольска Мазур подал заявление об отставке

Вопрос о его уходе с поста будет рассмотрен на заседании городской думы 30 апреля.

Мэр города Тобольска Тюменской области Владимир Мазур написал заявление об отставке. Об этом со ссылкой на его пресс-секретаря Анастасию Гулину сообщает РИА "Новый день".

Гулина уточнила, что вопрос об отставке Мазура будет рассмотрен на заседании городской думы 30 апреля. По её словам, градоначальник решил оставить свой пост, получив "хорошее предложение о работе".

Мазур стал главой Администрации Тобольска в октябре 2012 года, а осенью 2015 года был переизбран на новый срок.

Ранее о решении уйти в отставку сообщил мэр Курска Николай Овчаров.