19-летнему другу Канье Уэста грозит смертная казнь за двойное убийство

До этого молодой артист не только выпускал совместную песню с популярным рэпером, но и снимался с ним в клипе.

19-летний рэпер YNW Melly может досрочно завершить музыкальную карьеру. Дело в том, что артисту грозит смертная казнь за двойное убийство. Об этом сообщает CNN.

Согласно версии следствия, автор песни Murder On My Mind убил двоих своих друзей — их имена вытатуированы на лице рэпера. 26 октября 2018 года рэперов YNW Sakchaser и YNW Juvy расстреляли прямо в авто — это произошло неподалёку от завода по переработке отходов.

Пострадавших доставил в больницу один из товарищей YNW Melly, однако было поздно, в связи с чем оба друга рэпера умерли. В настоящий момент следствие настаивает на смертной казни для артиста.