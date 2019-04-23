Опубликованы первые отзывы на новых "Мстителей"

22 апреля в Лос-Анджелесе прошла гала-премьера фильма "Мстители. Финал". Это было в первый раз, когда фильм показывали публично, а журналисты уже успели поделиться своими впечатлениями — без спойлеров и оценок. Об этом сообщает IGN.
Фанатам снесёт крышу
"Финал" — мастерски снятый эпик. Настоящая кульминация всех 22 фильмов. Он не только завершает историю, но и расширяет её. Вы узнаете больше о других картинах MCU. Если "Война бесконечности" — это мышцы, то "Финал" — это мозг. И вау, что за концовка!
Я плакал 5–6 раз. Это самый эмоциональный, самый эпичный фильм MCU. Посвящение всем десяти годам этой вселенной и какой же охрененный фан-сервис тут. Очень круто
Напомним, в РФ фильм покажут 29 апреля. Мировая премьера состоится 25 апреля.
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