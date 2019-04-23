Белоруссия планирует начать импорт нефти, альтернативной российской

Какие именно варианты поставок прорабатываются, не уточняется. Маршрут будет зависеть от условий, которые предложат соседние государства.

Минск рассчитывает до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской. Об этом заявил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб, сообщает БелТА.

Он уточнил, что маршрут поставок будет зависеть от условий по перевалке и транспортировке, которые выставят соседние государства.

— Либо балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация, — сказал Гриб, подчеркнув, что в дополнительном потоке нефти через свои порты заинтересована как Украина, так и страны Балтии.

По словам Гриба, на белорусских нефтеперерабатывающих заводах может перерабатываться 18 сортов нефти.

Как ранее сообщал Лайф, Белоруссия на неопределённый срок приостановила экспорт бензина и дизтоплива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за проблем с нефтью из России.