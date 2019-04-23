Ляшко пригрозил встать в жёсткую оппозицию, если Зеленский не оправдает ожиданий

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что не намерен быть в оппозиции к Владимиру Зеленскому, пока не увидит его деятельность в новой должности. Сообщение он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".
— Первым его решением должно быть снижение цены на газ — у него есть для этого все возможности, — пишет Ляшко.
Другим важным решением он назвал повышение пенсий и и зарплат "за счёт всех коррупционных схем", которые закладывали в бюджет на текущий год.
Ляшко также пригрозил, что если деятельность Зеленского не пойдёт на пользу Украине, то партия встанет "в такую оппозицию, что он с открытыми глазами будет спать и в холодном поту просыпаться".
Ранее лидер Радикальной партии раскритиковал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, заявив, что они превратили выборы главы государства в "цирк и профанацию".
Напомним, Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, нанеся разгромное поражение своему сопернику Петру Порошенко.
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