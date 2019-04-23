Российский лидер с большим интересом расспрашивал победителей конкурса о реализации их проектов.

Президент России Владимир Путин девять раз за два года встречался с получателями президентских грантов. Об этом со ссылкой на генерального директора Фонда президентских грантов Илью Чукалина сообщает РИА "Новости".

Он отметил, что российский лидер с вниманием относится к победителям конкурса. По его словам, в ходе встреч Путин с большим интересом расспрашивал получателей грантов о реализации их проектов.

Ранее Лайф сообщал, что в 2019 году заявки на конкурс президентских грантов для НКО будут приниматься с 10 июня по 31 июля. В федеральном бюджете на этот год на выдачу грантов предусмотрено восемь миллиардов рублей.