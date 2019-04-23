Сибирячка избила полицейского пакетом копчёной рыбы

На неё завели уголовное дело. Теперь женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.

На 31-летнюю жительницу Новосибирской области завели уголовное дело за нападение на сотрудника полиции. Женщина незаконно продавала копчёную рыбу на перроне станции Барабинск. Полицейский попросил её покинуть перрон вокзала. Она избила его пакетом с рыбой.

— В ответ она нанесла ему множество ударов пакетом с копчёной рыбой, чем причинила сотруднику полиции телесные повреждения, — сообщается на сайте СК РФ.

На нарушительницу завели уголовное дело. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Теперь ей может грозить наказание от штрафа в две тысячи рублей до пяти лет лишения свободы.

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