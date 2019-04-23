Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой

"Народ Украины, поддержавший вашу кандидатуру, связывает с вами большие надежды на изменения жизни к лучшему", – отметил владыка.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Текст поздравления опубликован на сайте РПЦ. Предстоятель выразил надежду, что Зеленский использует свой исторический шанс объединить нацию и внесёт личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем Украины.

Вместе с тем патриарх Кирилл связывает со сменой власти в Незалежной надежды на завершение периода притеснений верующих канонической УПЦ.

— Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви, — отметил владыка в своём обращении к Зеленскому.

Напомним, после подсчёта 99,85% протоколов Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. Порошенко набрал 24,46%.

Накануне сообщалось, что Окружной административный суд Киева приостановил процесс принудительного переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Русскую церковь на Украине. Однако сегодня утром в Раде заявили, что закон о переименовании УПЦ никто не отменял.