В России отзывают более 10 тысяч малолитражек Peugeot и Citroen

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В России отзывают более 10 тысяч малолитражек Peugeot и Citroen

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Фото: © Shutterstock Inc

В России отзывают более десяти тысяч малолитражек Citroen C1 и Peugeot 107. Об этом сообщает Росстандарт со ссылкой на ООО "Пежо ситроен рус".

Поводом для отзывной кампании стало клеевое крепление стекла задней двери, которое может не обеспечивать прочности сборки.

В итоге на перечисленных машинах проверят стекло задней двери. Если будет найдена неисправность, то на малолитражках проведут ремонтные работы. Они будут бесплатны для автовладельцев.

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