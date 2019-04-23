В России отзывают более 10 тысяч малолитражек Peugeot и Citroen

В России отзывают более десяти тысяч малолитражек Citroen C1 и Peugeot 107. Об этом сообщает Росстандарт со ссылкой на ООО "Пежо ситроен рус".

Поводом для отзывной кампании стало клеевое крепление стекла задней двери, которое может не обеспечивать прочности сборки.

В итоге на перечисленных машинах проверят стекло задней двери. Если будет найдена неисправность, то на малолитражках проведут ремонтные работы. Они будут бесплатны для автовладельцев.