Жертвами терактов в Шри-Ланке стали 45 детей

По меньшей мере 45 детей погибло в результате серии взрывов в Шри-Ланке. Об этом сообщил пресс-секретарь ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) Кристоф Булерак.
— Общее число погибших детей на этот момент составляет 45, — сообщил Булерак журналистам в Женеве, подчеркнув, что несовершеннолетние в тяжёлом состоянии есть и среди пострадавших.
Среди погибших — дети 46-летнего совладельца ASOS, самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена.
Напомним, серия терактов на острове Шри-Ланка произошла в пасхальное воскресенье. Жертвами взрывов стал 321 человек, более 520 пострадали. Власти страны считают, что взрывы могли быть ответом на теракты в Новой Зеландии.
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