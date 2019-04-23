Уралец получил пожизненный срок за убийство трёх человек и поджог квартиры

Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса. Содержаться он будет в колонии особого режима.

Житель Свердловской области получил пожизненный срок за тройное убийство и поджог места преступления с целью сокрытия улик, сообщается на сайте Следственного комитета.

В ночь на 10 февраля 2018 года мужчина в возрасте 56 лет выпивал с тремя знакомыми в квартире в Карпинске. Между ними произошёл конфликт из-за оскорбления. Подсудимый ударил женщину в шею ножом, им же атаковал и остальных. Все трое скончались на месте происшествия.

Затем мужчина сжёг квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Общий ущерб собственнику имущества составил более 400 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным по статьям "Убийство трёх лиц" и "Умышленное уничтожение чужого имущества".

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — говорится на сайте СК.

Помимо пожизненного срока суд обязал его выплатить компенсацию родственникам погибших, общая стоимость морального вреда составила почти два миллиона рублей.

Ранее в Краснодарском крае женщина зарезала свою четырёхлетнюю дочь.