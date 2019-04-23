Украинский политик, потерявший свою власть, решил пощекотать нервы перед уходом, но ни на что серьёзное он уже не способен, убеждены в Совфеде.

Объявленные морские учения ВСУ по захвату судов — это прощальный привет от Петра Порошенко, который решил воспользоваться периодом безвластия на Украине. Так считает первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Я думаю, не надо на них особо обращать внимание, потому что это не в интересах России, не в интересах тем более Украины. Понятно, что никаких прорывов они совершать не будут — себе дороже, — рассуждает сенатор в беседе с Лайфом. — Думаю, что это попытка пощекотать нервы, привет от господина Порошенко прощальный такой.

По словам Джабарова, это скорее инерционное действие, поскольку учения, видимо, планировались давно. И поскольку новый президент Украины ещё не вступил в свои права, старый решил не отказываться от своих планов и в очередной раз подразнить Россию в контексте незаконного прохода кораблей Украины через Керченский пролив в акваторию Азовского моря.

Сегодня утром стало известно, что бойцы 73-го морского центра спецназначения Вооружённых сил Украины начали учения по абордажу судов. Спецназовцев якобы натаскивают на действия по программе VBSS — сближение, высадка, прочёсывание, захват.

Однако военный эксперт в беседе с Лайфом назвал легенду учений "натянутой на глобус", и вот почему.