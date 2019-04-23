Мэр Ростова-на-Дону ушёл в отставку

Глава Администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв ушёл в отставку по собственному желанию, его решение приняли депутаты городской думы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Кушнарёв отметил, что решение о досрочной отставке стало его личным. Причины ухода с поста главы администрации города он не уточнил. Он подчеркнул, что у губернатора Ростовской области нет к нему претензий, и напомнил, что был награждён орденом Дружбы по итогам проведения чемпионата мира по футболу.
Временно исполняющим обязанности главы Администрации Ростова-на-Дону назначен Алексей Логвиненко, который был первым заместителем Кушнарёва.
Ранее Лайф сообщал, что заявление об отставке подал мэр Тобольска.
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