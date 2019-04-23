Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Шри-Ланке

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Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Шри-Ланке

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Фото: © Twitter/Jalaj Agrawal

По последним данным, жертвами атаки стали более 320 человек, ещё свыше 520 получили травмы.

Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за атаку на Шри-Ланку. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность боевико.

Стоит отметить, что боевики не предоставили подтверждений своей причастности к атакам. Ранее власти страны отмечали, что взрывы были осуществлены террористической организацией "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальный Таухид Джамаат").

Напомним, серия терактов на острове Шри-Ланка произошла в пасхальное воскресенье. В результате взрывов погиб 321 человек, более 520 пострадали.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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