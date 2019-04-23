Политолог о возвращении Савченко в Раду: Её перспективы уже немножко позади

Народный депутат сегодня появилась в парламенте впервые после освобождения из-под стражи.

Все лучшие перспективы Надежды Савченко в Верховной раде уже немного позади. Об этом заявил Лайфу политолог Олег Матвейчев. По его мнению, всевозможные заключения и жизненные перипетии серьёзно маргинализировали народного депутата.

— Даже когда её сажали, не вышло в знак протеста или ещё как-то какое-то количество людей. Поэтому Савченко может в лучшем случае попасть в какой-нибудь предвыборный блок или в какую-нибудь партию для того, чтобы ещё раз стать депутатом Верховной рады. Если какой-то блок посчитает, что она может дать плюс ему. Вот это максимум, что с ней может случиться, — рассказал эксперт.

Матвейчев подчеркнул, что депутат фактически не имеет ресурсов для влияния на украинский народ.

— Никого она не выведет на улицы — у неё для этого нет ни финансовых ресурсов, ни организационных. И медийных ресурсов каких-то, чтобы её специально поддерживать, тоже не будет, — уточнил политолог.

Напомним, Надежда Савченко 23 апреля появилась в Верховной раде впервые после выхода из-под стражи. Суд освободил народного депутата 16 апреля, так как у неё истёк срок меры пресечения.