В Омске спасают двухлетнего мальчика, которого засунул в печку пьяный дед

Ребёнок находится в реанимации с ожогами 50% тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

Трагический инцидент произошёл в дачном посёлке на окраине Омска. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения попытался убить родного внука. Мужчина вырвал двухлетнего малыша из рук своей жены и попытался засунуть в растопленную печь.

Как сообщает региональная редакция КП, от мгновенной смерти ребёнка спасло лишь то, что он плечиками застрял в узком проёме. Тем не менее мальчик получил ожоги 50% тела. За его жизнь сейчас борются врачи.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью), — информирует пресс-служба СУ СКР по Омской области.

По имеющимся данным, подозреваемый пил несколько дней и у него развилась белая горячка. Из-за галлюцинаций он, видимо, и накинулся на внука. Мужчина по-прежнему находится в неадекватном состоянии, его даже не удалось допросить.

Добавим, что эта семья долгое время считалась неблагополучной. С учёта в органах профилактики пожилых супругов сняли только пять лет назад, когда повзрослели их собственные дети. Сам пострадавший малыш воспитывался 21-летней матерью. В тот день она попросила родителей присмотреть за внуком и ушла на работу. В ходе следствия будут тщательно выяснены условия жизни и воспитания малолетнего.

Аналогичная трагедия произошла в Хакасии в конце января. Бабушка и дедушка сожгли в печи 11-месячного внука. Оба в момент преступления были очень сильно пьяны.