Увеличилось число россиян, желающих продать дачу

Это связано с ужесточением норм регистрации загородной недвижимости, считают аналитики.

В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 22% увеличилось число дачников, желающих продать свой участок. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные аналитики источника "Авито Недвижимость".

В то же время статистика портала "Мир квартир" отмечает рост предложений на 8,7% и спад спроса на 6,3%.

Стоимость загородной недвижимости уменьшилась в среднем на 5,9% в первом квартале. При этом на "Авито" цена повысилась на 8%.

Стоимость квадратного метра дачи в Крыму поднялась на 74%, то есть до 75,8 тысячи рублей. В Московской области цены в среднем возросли на 28% — до 69,2 тысячи за квадратный метр.

Как считают аналитики, рост предложений о продаже загородной недвижимости может быть связан с ужесточением норм регистрации.

Ранее Госдума приняла закон о продлении "дачной амнистии" до 2020 года.