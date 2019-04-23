В России могут ограничить производство крафтового пива

Предложенный депутатом ГД законопроект предполагает создание в стране реестра производителей — аналога лицензирования в отрасли.

С российских прилавков может пропасть крафтовое пиво, а также отечественные и зарубежные бренды "пенного", изготовленного не по ГОСТам. Об этом сообщают "Известия".

Норма об обязательности исполнения ГОСТов заложена в законопроекте депутата Госдумы России Ильдара Гильмутдинова, который уже поддержали в Министерстве финансов РФ.

Как уточнили в ведомстве, документ позволит реализовать перечень поручений главы Минфина Антона Силуанова в части совершенствования регулирования пивоваренной отрасли.

Законопроект предполагает что с 1 января 2020 года в стране будет создан реестр производителей пива и пивных напитков, а также сидра, медовухи и пуаре, который станет аналогом лицензирования. В реестре не будет компаний, продукция которых не соответствует "государственным, национальным или международным стандартам".

Как ранее сообщал Лайф, розничные продажи пива планируют учитывать в государственной системе контроля ЕГАИС. Эксперты считают, что внедрение механизма может привести к исчезновению с рынка небольших предприятий — порядка 1,3 тысячи юридических лиц.