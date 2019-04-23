Украинские судьи подали иск против Порошенко и обвинили его в давлении

Они требуют импичмента Порошенко и уголовного преследования для него, министра юстиции Павла Петренко и председателя Национального банка Якова Смолия.

Коллектив судей Окружного административного суда Киева обратился к председателю Высшего совета правосудия, в Генпрокуратуру и Госбюро расследований с просьбой предотвратить давление на судебную систему страны со стороны главы государства Петра Порошенко. Судьи попросили расследовать деятельность президента, министра юстиции и привлечь их к уголовной ответственности.

— Руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализацию "Приватбанка", сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на её независимость и беспристрастность, — сказано в обращении на сайте суда.

Несколько дней назад Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка", которым ранее владел Игорь Коломойский. После такого решения Пётр Порошенко даже созвал Совет безопасности и обороны Украины.

Другой судья Окружного административного суда Киева сегодня обвинил Порошенко в том, что тот не издал указ о назначении его на должность судьи. И пострадавший потерял доплату за выслугу лет.

Днём ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Лайфом высказался, что в стране начнётся множество судебных процессов, которые затронут Порошенко, однако даже он не ожидал, что это произойдёт столь скоро.