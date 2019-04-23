Директор певицы МакSим рассказала Лайфу о состоянии артистки после ДТП

Соколова уточнила, что в результате аварии исполнительница получила множественные повреждения мягких тканей.

Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова заявила Лайфу, что жизни Марины Максимовой (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) после серьёзного ДТП ничего не угрожает.

— Состояние артистки стабильное, надеюсь, что в течение нескольких дней она будет способна сама прокомментировать свою сложную ситуацию, — сказала Соколова.

Представитель певицы подчеркнула, что МакSим получает качественное лечение — врачи очень стараются, как и сама исполнительница.

— А сейчас передаёт всем привет и огромную благодарность за поддержку, за те тёплые слова, которые приходят в её адрес, — добавила менеджер.

По словам Соколовой, в результате аварии певица получила множественные повреждения мягких тканей, но какие-то жизненно важные органы, к счастью, задеты не были.

Как ранее писал Лайф, МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, когда торопилась на съёмки в Москву. Ближайшие концерты певицы пришлось перенести на конец мая и начало июня.