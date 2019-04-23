Кандидат на пост главы Еврокомиссии намерен заблокировать "Северный поток — 2"

По его мнению, газопровод лишь усилит зависимость европейских стран от российского газа.

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер в интервью изданию Polska Times заявил, что намерен заблокировать строительство газопровода "Северный поток — 2".

— Я против этого проекта. Он не в интересах Евросоюза, потому что это усилит зависимость ЕС от российского сырья... Как глава Еврокомиссии, я буду использовать все возможности, чтобы заблокировать "Северный поток — 2", — рассказал политик.

Ранее Лайф сообщал, что строительство газопровода "Северный поток — 2" завершено на 37%. Газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год пройдёт от России до Германии через Балтийское море.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о бесцеремонном вмешательстве США в ситуацию вокруг этого проекта.