Кандидат на пост главы Еврокомиссии намерен заблокировать "Северный поток — 2"

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Кандидат на пост главы Еврокомиссии намерен заблокировать "Северный поток — 2"

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Фото: © РИА "Новости"/Сергей Гунеев

По его мнению, газопровод лишь усилит зависимость европейских стран от российского газа.

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер в интервью изданию Polska Times заявил, что намерен заблокировать строительство газопровода "Северный поток — 2".

Я против этого проекта. Он не в интересах Евросоюза, потому что это усилит зависимость ЕС от российского сырья... Как глава Еврокомиссии, я буду использовать все возможности, чтобы заблокировать "Северный поток — 2", — рассказал политик.

Ранее Лайф сообщал, что строительство газопровода "Северный поток — 2" завершено на 37%. Газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год пройдёт от России до Германии через Балтийское море.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о бесцеремонном вмешательстве США в ситуацию вокруг этого проекта.

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