Трёх высокопоставленных силовиков из КЧР задержали по делу Арашукова

В деле временно отстранённого сенатора Рауфа Арашукова и его отца появились новые фигуранты. Следственный комитет сообщил о трёх задержанных высокопоставленных силовиках.

— Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого замруководителя СУ СК РФ по КЧР Казбека Булатова, старшего следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по КЧР Андрея Филиппова и начальника центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова, — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Их подозревают в превышении должностных полномочий. По данным СК, они были в дружеских отношениях с семьёй Арашуковых и, превышая свои полномочия, не привлекали их к уголовной ответственности.

Как уже сообщал Лайф, Рауфа Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Также под арестом находится и его отец — Рауль Арашуков.