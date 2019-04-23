В Северодвинске спустили на воду первую подлодку — носитель "Посейдона"

Ожидается, что достройка субмарины на воде, швартовые и испытания ядерного реактора состоятся в течение 2019 года.

Атомную подводную лодку спецназначения проекта № 09852 "Белгород" — первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" — спустили на воду в Северодвинске. За спуском субмарины на "Севмаше" в режиме телемоста наблюдал российский лидер Владимир Путин.

Достройка подлодки продолжится на воде. Из-за особой секретности проекта журналистам, которые были аккредитованы на мероприятие, запретили снимать субмарину на фото и видео.

Как ранее писал Лайф, швартовые и испытания ядерного реактора субмарины пройдут в течение 2019 года. Предполагается, что "Белгород" будет передан ВМФ РФ в конце 2020 года.

Напомним, что "Посейдон" — это один из нескольких видов перспективного вооружения, представленных президентом России Владимиром Путиным в рамках Послания Федеральному собранию в 2018 году. Помимо глубоководного комплекса были представлены новая баллистическая ракета "Сармат", ракетный комплекс "Авангард", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой и лазерный комплекс "Пересвет".