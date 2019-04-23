Путин принял участие в закладке двух современных фрегатов на "Северной верфи"

Корабли, которые разработало Северное проектно-конструкторское бюро, будут нести управляемое ракетное оружие.

Президент России Владимир Путин принял участие в закладке двух фрегатов проекта 22350 на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Путин установил закладную доску фрегата "Адмирал Амелько".

Вместе с президентом на предприятие прибыли вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, которые установили аналогичную доску на фрегат "Адмирал Чичагов".

Лайф рассказывал, что второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вместе с корветом "Гремящий" вышел на полигоны Балтийского моря для заводских испытаний, а головной фрегат "Адмирал Горшков", который уже введён в состав флота, принимает участие в праздновании Дня ВМФ в КНР.

Сегодня же в Северодвинске спустили на воду первую подлодку — носитель "Посейдона".