Кремль официально назвал дату и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 25 апреля во Владивостоке. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
— Эта встреча — первый контакт нашего президента и северокорейского лидера, который посетит нашу страну с визитом, — сказал он.
В Кремле подчеркнули, что это первый зарубежный визит Ким Чен Ына после того, как он был переизбран председателем Госсовета КНДР.
Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын приедет в нашу страну на собственном бронепоезде с делегацией из 230 человек.
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