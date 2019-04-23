Кремль официально назвал дату и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Юрий Ушаков ещё раз подчеркнул, что это первый контакт нашего президента и северокорейского лидера.

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 25 апреля во Владивостоке. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

— Эта встреча — первый контакт нашего президента и северокорейского лидера, который посетит нашу страну с визитом, — сказал он.

В Кремле подчеркнули, что это первый зарубежный визит Ким Чен Ына после того, как он был переизбран председателем Госсовета КНДР.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын приедет в нашу страну на собственном бронепоезде с делегацией из 230 человек.