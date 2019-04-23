СМИ узнали о несостоявшемся взрыве у ещё одного отеля в Шри-Ланке

Ключевыми фигурами среди смертников следователи считают двух братьев — сыновей богатого торговца специями.

Организаторы серии терактов в Шри-Ланке планировали устроить взрыв у ещё одного отеля в Коломбо 21 апреля. Об этом со ссылкой на источники в следственных органах сообщило агентство France Presse.

По сведениям агентства, ключевыми фигурами среди смертников были два брата — сыновья богатого торговца специями. Они управляли собственной "семейной ячейкой" и были ключевыми членами террористической организации "Джамаат ат-таухид аль-ватания" ("Национальный таухид джамаат"), которую власти Шри-Ланки считают ответственной за взрывы.

Братья, чьи имена не называются, заселились в отели Cinnamon Grand и Shangri-La 20 апреля. Утром следующего дня они спустились на завтрак и практически одновременно подорвали себя в буфетах отелей.

Третий взрыв прогремел у отеля Kingsbury, а четвёртый, по данным правоохранителей, должен был произойти в другом фешенебельном отеле. В него также 20 апреля заселился смертник, однако по какой-то причине взрыва не произошло — то ли подвела взрывчатка, то ли мужчина передумал. Он вызвал подозрение сотрудников отеля после взрыва в Shangri-La.

Правоохранители отследили его местонахождение и нашли его во временном жилье недалеко от Коломбо. Мужчина подорвал себя, когда к нему попытались приблизиться полицейские. В результате взрыва погибли двое прохожих.

По последним данным, в результате серии взрывов в Шри-Ланке погиб 321 человек, в том числе 39 иностранцев. Ранения получили более 520 человек.

Власти страны считают, что взрывы могли стать ответом на теракты в Новой Зеландии. Ответственность за взрывы взяли на себя боевики ИГИЛ*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.