В Крыму погиб пытавшийся распилить артиллерийский снаряд мужчина

В Крыму трое местных жителей подорвались при попытке распилить артиллерийский снаряд. Один человек погиб, двое других находятся в больнице. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Республике Крым Ольга Кондрашова РИА "Новости".

Инцидент произошёл в Ленинском районе в селе Марьевка. Во дворе одного из частных домов произошёл взрыв, когда трое мужчин попытались распилить снаряд с помощью ножовки, в результате чего произошла детонация.

— Один человек погиб, ещё два человека получили травмы и были госпитализированы в тяжёлом состоянии, — сообщила Кондрашова.

На место происшествия выехали правоохранители и эксперты-взрывотехники.

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