Ушаков объяснил, почему так долго не раскрывали данные о визите Ким Чен Ына в РФ

Москва и Пхеньян договорились не передавать в СМИ информацию о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, в связи с этим поездка главы Северной Кореи так долго и не объявлялась. Об этом журналистам сообщил помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков.
— Мы эту договорённость соблюдали весьма чётко, — заявил дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что "секрет" с объявлением точной даты и места встречи двух лидеров связан с вопросами безопасности. Сегодня же стало известно, что Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля.
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