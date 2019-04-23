Ушаков объяснил, почему так долго не раскрывали данные о визите Ким Чен Ына в РФ

Читайте также

Ушаков объяснил, почему так долго не раскрывали данные о визите Ким Чен Ына в РФ

2

Юрий Ушаков. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Москва и Пхеньян договорились не передавать в СМИ информацию о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, в связи с этим поездка главы Северной Кореи так долго и не объявлялась. Об этом журналистам сообщил помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков.

— Мы эту договорённость соблюдали весьма чётко, — заявил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что "секрет" с объявлением точной даты и места встречи двух лидеров связан с вопросами безопасности. Сегодня же стало известно, что Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×