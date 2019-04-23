В Кремле считают визит Ким Чен Ына в Россию ключевым событием

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Москве считают визит лидера КНДР Ким Чен Ына в нашу страну ключевым событием. Об этом он заявил журналистам.
— Визит способствует разряжению обстановки на Корейском полуострове и решению мирным путём ядерной проблемы, — пояснил представитель Кремля.
Он добавил, что ключевое событие — "в двусторонних отношениях".
Как уже сообщал Лайф, Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля во Владивостоке. По информации ряда СМИ, лидер КНДР приедет в нашу страну на собственном бронепоезде.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени