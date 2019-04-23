Стали известны темы переговоров Путина и Ким Чен Ына

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах в России обсудят вопросы ядерной проблемы Корейского полуострова, а также актуальные вопросы двусторонних отношений. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что они проведут обмен мнениями по политической и торгово-экономической ситуации.

Кроме того, представитель Кремля рассказал о программе переговоров. Он назвал её типичной, так как сначала пройдёт беседа в узком составе, затем переговоры в составе делегации, а позже — официальный приём.

Как уже сообщал Лайф, Путин и лидер КНДР проведут переговоры 25 апреля во Владивостоке.