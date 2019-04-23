В Альметьевске школьник-боксёр избил пьяного охранника

Оказалось, что десятиклассник пять лет занимается спортом и после попыток охранника ударить его сам ответил кулаками.

В одной из школ Альметьевска ученики заметили, что охранник учебного заведения ведёт себя неадекватно и от него несёт перегаром, о ситуации ребята сообщили директору школы. Однако выпивший охранник решил проучить донёсшего ученика и поплатился сам, сообщает телеграм-канал Life Shot.

— Как отец признаю, что мой сын не должен был поднимать на пожилого человека руку. Мы вчера ездили всей семьёй к охраннику, приносили извинения, он обнимал моего сына, сам просил прощения, говорит, сам виноват. Я тоже извинился перед ним, что мой сын поднял на него руку. Охранник сейчас на больничном, его никто не увольнял. Никаких претензий к нему нет, — рассказал отец школьника.

В конфликт вмешались и полицейские и прокуратура, однако стороны не писали заявления. О том, понесёт ли охранник какое-либо наказание, будет решено после его выхода с больничного.

Несколько дней назад Лайф рассказывал, что в Тульской области учительницу уволили за избиение школьника метровой линейкой.